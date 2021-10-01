На Донбассе боевики 13 раз нарушили «тишину» — огнестрельное ранение получил военный ВСУ

В зоне боевых действий на Донбассе 30 сентября боевики нарушили режим прекращения огня и 13 раз обстреляли позиции украинских защитников. Огнестрельное ранение получил военный ВСУ. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом говорится в сводке на странице Операции объединенных сил.

Так, у Новотошковского враждебные вооруженные формирования дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе Попасной боевики совершили два обстрела из гранатометов различных систем, а неподалеку от Крымского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.