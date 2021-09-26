На Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном устройстве — один погиб

На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение», — рассказали в штабе.
Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи военного доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
По данным штаба, с начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ:
- в направлении Лебединского — из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов;
- возле Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе поселка Нью-Йорк — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Украинские военные открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
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