На Донбассе боевики сбросили осколочные гранаты на позиции ВСУ

В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Новолуганского российские наемники совершили прицельный обстрел украинськх позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.