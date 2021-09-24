На Донбасі бойовики скинули осколкові гранати на позиції ЗСУ

Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українськх позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.