На Донбасі окупанти 12 разів порушили «тишу» — поранення отримали двоє бійців ЗСУ

За добу 22 вересня в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків двоє бійців ЗСУ дістали вогнепальні поранення.
Воїнам надали невідкладну домедичну допомогу й евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я військових — задовільний, повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, у напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
На Приазов’ї російські найманці тричі використали безпілотники, за допомогою яких скинули ВОГ-17 (осколкову гранату) біля Павлополя, і двічі біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, при цьому двічі — у бік Водяного.
Також бойовики атакували зі стрілецької зброї в районі Зайцевого та Новотошківського. Крім того, неподалік Новотошківського окупанти двічі застосували гранатомети різних систем.
Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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