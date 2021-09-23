На Донбасі окупанти 12 разів порушили «тишу» — поранення отримали двоє бійців ЗСУ

За добу 22 вересня в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків двоє бійців ЗСУ дістали вогнепальні поранення.

Воїнам надали невідкладну домедичну допомогу й евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я військових — задовільний, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї російські найманці тричі використали безпілотники, за допомогою яких скинули ВОГ-17 (осколкову гранату) біля Павлополя, і двічі біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, при цьому двічі — у бік Водяного.