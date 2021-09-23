На Донбассе оккупанты 12 раз нарушили «тишину» — ранения получили двое бойцов ВСУ

За сутки 22 сентября в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела боевиков два бойца ВСУ получили огнестрельные ранения.

Воинам оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье российские наемники трижды использовали беспилотники, с помощью которых сбросили ВОГ-17 (осколочную ранату) у Павлополя, и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник три раза стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых — в сторону Водяного.