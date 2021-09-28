Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Во вторник, 28 сентября, на Донбассе получили ранения два украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).

«В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья — удовлетворительное», — рассказали военные.

По данным штаба ООС, боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня:

ночью и на рассвете в направлении Крымского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

утром возле Павлополя — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На провокации украинские военные открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.