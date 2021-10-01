На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе в течение 1 октября боевики нарушили режим прекращения огня и восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Огнестрельное ранение получили два военных ВСУ. Они находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.
Об этом говорится в сводке на странице Операции объединенных сил.
Так, у Новоалександровки и Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из минометов калибра 120 мм.
Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию.
Пострадавших среди гражданского населения нет.
На Луганщине также зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
В сводке ООС подчеркивается, что украинские защитники открывали огонь.
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