Окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки

Російсько-окупаційні війська 1 жовтня обстріляли Авдіївку Донецької області.
Про це повідомив пресцентр штабу операції Обʼєднаних сил, посилаючись на інформацію української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
В результаті обстрілу були зафіксовані пошкодження приватної цивільної інфраструктури на вулиці Колосова, 143 і 151 (приватні будівлі і прилегла до них територія).
Втрат серед цивільного населення немає.
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