В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації на Донбасі: Як до оголошення режиму тиші у 2020 році

Ситуація на Донбасі в царині безпеки нестабільна, кількість порушень «режиму тиші» та жертв серед мирних мешканців у вересні вперше сягнула рівня, який фіксували до липня 2020 року.
Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.
«У вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день. Особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи щодо припинення вогню», — заявив він.
За словами Кіннунена, за останні два тижні свобода пересування спостерігачів СММ ОБСЄ була порушена 39 разів, з яких 31 — в ОРДО, 6 — в ОРЛО і двічі — в підконтрольних уряду районах.
Окрім цього, в ОБСЄ заявили про обстріли безпілотників місії і глушіння їхніх сигналів.
«Сьогоднішня [29 вересня] зустріч відбулася за день до того, як закінчиться мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, що не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія була важливим компонентом зміцнення довіри в рамках узгоджених зусиль ОБСЄ з вирішення конфлікту», — додав він.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- 26 вересня на Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.
- 28 вересня унаслідок обстрілів отримали поранення ще двоє українських військових.