Бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші, поранений український військовий

«Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи», — заявили українські військові.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

Бойовики на Донбасі тричі від початку доби порушили режим припинення вогню і поранили українського військового .

За даними штабу ООС, від початку цієї доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ:

у районі Трьохізбенки — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського — зі станкових протитанкових й автоматичних станкових гранатометів;

біля Красногорівки — з автоматичних станкових гранатометів.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків та змусили їх припинити вогневу активність.