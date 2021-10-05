Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины, ранен украинский военный

Боевики на Донбассе трижды с начала суток нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы», — заявили украинские военные.
По данным штаба ООС, с начала суток боевики обстреляли позиции ВСУ:
- в районе Трехизбенки — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Новотошковского — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- около Красногоровки — из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное.
Украинские военные открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков и заставили их прекратить огневую активность.
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