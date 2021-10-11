Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного

В течение суток боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один боец ВСУ получил ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«В течение текущих суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.
Раненого военного уже доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.
- Вооруженный конфликт на Донбассе идет с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она до сих пор формально действует, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
- 1 октября боевики во время обстрела ранили двух военных ВСУ. Они находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.