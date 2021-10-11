Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного

В течение суток боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один боец ВСУ получил ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«В течение текущих суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

Раненого военного уже доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.