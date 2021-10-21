НАБУ повідомило про підозру посадовцям, які привласнили майже 12 млн грн «Укрзалізниці»

Усі посади вказані на момент злочину. Їхні дії кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу — привласнення і розтрата майна в особливо великих розмірах і організованою групою.

Національне антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом людям, які заволоділи 11,8 мільйонами гривень «Укрзалізниці». Про це НАБУ повідомило 21 жовтня.

У 2018 році одна з філій залізниці провела торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. Однак слідство встановило, що керівник філії (він же голова тендерного комітету) спільно з керівником відділу матеріального забезпечення діяли на користь одного постачальника і не допустили інші компанії до аукціону. Ця компанія і стала переможцем торгів — і поставила вугілля за завищеними на 11,8 млн грн цінами.

На момент укладання договору тонна вугілля на ринку коштувала 3 770 гривень, однак залізниця придбала його за ціною 4 563 гривень за тонну.