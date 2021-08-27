Для «Укрзалізниці» в «ЛНР» закуповували «інноваційні» запчастини. СБУ викрила схему

Служба безпеки України викрила схему закупівлі неякісних запчастин для «Укрзалізниці», які виробляли на окупованій території Луганської області.

Як повідомляє СБУ, запчастини для поїздів і вагонів постачали під виглядом «інноваційної» продукції, а в організатором схеми був громадянин Росії.

За попередніми висновками експертів, запчастини не відповідали технічним умовам експлуатації, що ставило під загрозу роботу контактної мережі «Укрзалізниці», вартість якої понад 3 млрд гривень.

Встановлено, що громадянин РФ спільно із високопосадовцями держпідприємства закуповували запчастини за завищеною у 10 разів ціною через підконтрольну росіянину комерційну структуру в Києві.

В рамках кримінального провадження на продукцію накладено арешт. Слідчі дії тривають. СБУ встановлює всіх причетних до схеми.