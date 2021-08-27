Для «Укрзалізниці» в «ЛНР» закупали «инновационные» запчасти. СБУ разоблачила схему

Служба безопасности Украины разоблачила схему закупки некачественных запчастей для «Укрзалізниці», которые производили на оккупированной территории Луганской области.
Как сообщает СБУ, запчасти для поездов и вагонов поставляли под видом «инновационной» продукции, а в организатором схемы был гражданин России.
По предварительным выводам экспертов, запчасти не соответствовали техническим условиям эксплуатации, что ставило под угрозу работу контактной сети «Укрзалізниці», стоимость которой более 3 млрд гривен.
Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия закупали запчасти по завышенной в 10 раз цене через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.
В рамках уголовного производства на продукцию наложен арест. Следственные действия продолжаются. СБУ устанавливает всех причастных к схеме.
- В июне СБУ разоблачила аферу на «Укрзалізниці», по которой дельцы потратили 200 миллионов гривен на легковоспламеняющиеся материалы для ремонта в вагонах.
- До этого СБУ пресекла схему филиала «Укрзалізниці», который закупал в России некачественные запчасти для локомотивов. Контрабанду везли через оккупированные территории Донбасса.