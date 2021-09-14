Для «Укрзалізниці» закупили неякісні запчастини для рейок. Збитки оцінили у 25 млн гривень

Правоохоронці розслідують розтрату 25 млн гривень чиновниками регіональної філії «Південно-Західна залізниця» компанії «Укрзалізниця» на закупівлі запчастин для залізничних шляхів.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура і СБУ.

За даними слідства, чиновники заплатили за неякісні прокладки для рейкових шляхів з порушенням процедури і без належного контролю якості. При цьому прокладки були продані за завищеною ціною.

Запчастини філії УЗ продало підприємство-постачальник, яке для зменшення своїх витрат і одержання надприбутку порушує технологію виробництва і замінює складні хімічні компоненти на дешевші матеріали. Це підтверджується висновком лабораторних досліджень.

Така схема приводить до швидкого зносу прокладок і змушує УЗ збільшувати витрати на них. Як зазначають в СБУ, також це створює передумови до аварій на залізниці під час руху поїздів.

В рамках кримінальної справи про розтрату (ч. 3 ст. 191 КК) правоохоронці провели низку обшуків та вилучили фінансові документи, а також імовірно підроблені документи контролю якості. Зараз вирішується питання накладення арешту на прокладки і повідомлення про підозру особам, причетним до злочину.