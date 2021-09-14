Для «Укрзалізниці» закупили неякісні запчастини для рейок. Збитки оцінили у 25 млн гривень

Правоохоронці розслідують розтрату 25 млн гривень чиновниками регіональної філії «Південно-Західна залізниця» компанії «Укрзалізниця» на закупівлі запчастин для залізничних шляхів.
Про це повідомляють Київська міська прокуратура і СБУ.
За даними слідства, чиновники заплатили за неякісні прокладки для рейкових шляхів з порушенням процедури і без належного контролю якості. При цьому прокладки були продані за завищеною ціною.
Запчастини філії УЗ продало підприємство-постачальник, яке для зменшення своїх витрат і одержання надприбутку порушує технологію виробництва і замінює складні хімічні компоненти на дешевші матеріали. Це підтверджується висновком лабораторних досліджень.
Така схема приводить до швидкого зносу прокладок і змушує УЗ збільшувати витрати на них. Як зазначають в СБУ, також це створює передумови до аварій на залізниці під час руху поїздів.
В рамках кримінальної справи про розтрату (ч. 3 ст. 191 КК) правоохоронці провели низку обшуків та вилучили фінансові документи, а також імовірно підроблені документи контролю якості. Зараз вирішується питання накладення арешту на прокладки і повідомлення про підозру особам, причетним до злочину.
- У серпні СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для «Укрзалізниці», які виробляли на окупованій території Луганської області. Під загрозою була контактна мережа УЗ, вартість якої понад 3 млрд гривень.
- До цього «Львівська залізниця» закупила в Росії неякісні деталі для локомотивів, чим створила небезпеку для рухомого складу, людей і критичної інфраструктури.