Держбюджет на 2022 рік пройшов перше читання. Рада розглянула усі поправки

Верховна Рада на засіданні 2 листопада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на наступний рік. Законопроєкт № 6000 проголосували після розгляду 541 правки.
Свій голос «за» віддали 273 нардепи.
Надалі Кабмін у 14-денний термін має підготувати проєкт Держбюджету до другого читання з урахуванням проголосованих правок.
Міністр фінансів Сергій Марченко назвав документ «бюджетом інвестицій у майбутнє». За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.
Основними пріоритетами Держбюджету на 2022 рік є:
- забезпечення якісного рівня медицини та освіти;
- створення інклюзивного освітнього середовища та безбар’єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності й безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровізація.
У Держбюджеті-2022 витрати з державного боргу плануються на рівні 574,7 млрд грн. Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн грн, а витрати — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП. Зростання економіки передбачено на рівні 3,8%, інфляція на рівні 6,2%, а курс долара США на рівні 28,6 грн за $1.
- Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США J.P. Morgan дав свій прогноз щодо розвитку української економіки до кінця року та прогноз коливання курсу гривні до долара. Аналітики прогнозують, що наприкінці 2021 року інфляція становитиме 9,5%, а наприкінці 2022 року — 8%. А от середньорічна інфляція у 2022 році становитиме 7,8%, а у 2021-му — 9,2%.
- Як очікує J.P. Morgan, курс гривні у середньому за 2021 рік вийде на показник 27,4 грн/$, а наприкінці року буде на рівні 27,5 грн/$. Водночас у 2022 році аналітики очікують девальвацію до 27,9 грн/$, на кінець наступного року — 28,5 грн/$.