Держбюджет на 2022 рік пройшов перше читання. Рада розглянула усі поправки

Верховна Рада на засіданні 2 листопада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на наступний рік. Законопроєкт № 6000 проголосували після розгляду 541 правки.

Свій голос «за» віддали 273 нардепи.

Надалі Кабмін у 14-денний термін має підготувати проєкт Держбюджету до другого читання з урахуванням проголосованих правок.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав документ «бюджетом інвестицій у майбутнє». За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.

Основними пріоритетами Держбюджету на 2022 рік є: