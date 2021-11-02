Госбюджет на 2022 год прошел первое чтение. Рада рассмотрела все поправки

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на следующий год. Законопроект № 6000 проголосовали после рассмотрения 541 правки.

Свой голос «за» отдали 273 нардепа.

В дальнейшем Кабмин в 14-дневный срок должен подготовить проект Госбюджета ко второму чтению с учетом проголосованных поправок.

Министр финансов Сергей Марченко назвал документ «бюджетом инвестиций в будущее». По его словам, документ был тщательно доработан, были многочисленные обсуждения сметы страны с привлечением экспертов, профильных ассоциаций, международных партнеров.

Основными приоритетами Госбюджета на 2022 год являются: