Госбюджет на 2022 год прошел первое чтение. Рада рассмотрела все поправки

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на следующий год. Законопроект № 6000 проголосовали после рассмотрения 541 правки.
Свой голос «за» отдали 273 нардепа.
В дальнейшем Кабмин в 14-дневный срок должен подготовить проект Госбюджета ко второму чтению с учетом проголосованных поправок.
Министр финансов Сергей Марченко назвал документ «бюджетом инвестиций в будущее». По его словам, документ был тщательно доработан, были многочисленные обсуждения сметы страны с привлечением экспертов, профильных ассоциаций, международных партнеров.
Основными приоритетами Госбюджета на 2022 год являются:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
В Госбюджете-2022 расходы по государственному долгу планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП. Рост экономики предусмотрен на уровне 3,8%, инфляция на уровне 6,2%, а курс доллара США на уровне 28,6 грн за $1.
- Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J.P. Morgan дал свой прогноз развития украинской экономики до конца года и спрогнозировал колебания курса гривны к доллару. Аналитики прогнозируют, что в конце 2021 года инфляция составит 9,5%, а в конце 2022 года — 8%. А вот среднегодовая инфляция в 2022 году составит 7,8%, а в 2021-м — 9,2%.
- Как ожидает J.P. Morgan, курс гривны в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/$, а в конце года будет на уровне 27,5 грн/$. В то же время в 2022 году аналитики ожидают девальвацию до 27,9 грн/$, на конец следующего года — 28,5 грн/$.