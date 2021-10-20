Рада приняла Госбюджет на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада приняла предложенные изменения и выводы относительно проекта Государственного бюджета на 2022 год. Таким образом его приняли в первом чтении.

За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.

223 голоса дала фракция «Слуга народа», 15 — группа «Довіра», 12 — фракция «За майбутнє», а также 11 внефракционных нардепов и двое из «Батьківщини».

«Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению», — отметили в парламенте.