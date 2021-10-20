Рада приняла Госбюджет на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада приняла предложенные изменения и выводы относительно проекта Государственного бюджета на 2022 год. Таким образом его приняли в первом чтении.
За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.
223 голоса дала фракция «Слуга народа», 15 — группа «Довіра», 12 — фракция «За майбутнє», а также 11 внефракционных нардепов и двое из «Батьківщини».
«Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению», — отметили в парламенте.
- В Госбюджете-2022 расходы по государственному долгу планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП. Рост экономики предусмотрен на уровне 3,8%, инфляция на уровне 6,2%, а курс доллара США на уровне 28,6 грн за $1.