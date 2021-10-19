Комитет Рады одобрил проект бюджета на 2022 год

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал народным депутатам принять госбюджет на 2022 год в первом чтении.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Комитет в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Рады о выводах и предложениях к государственному бюджету на 2022 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту.

«По результатам рассмотрения [комитет] рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом», — написал Мельничук.

Рассмотреть бюджет-2022 Рада должна завтра, 20 октября. По закону это крайняя дата для его утверждения.