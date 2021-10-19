Комитет Рады одобрил проект бюджета на 2022 год

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал народным депутатам принять госбюджет на 2022 год в первом чтении.
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
Комитет в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Рады о выводах и предложениях к государственному бюджету на 2022 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту.
«По результатам рассмотрения [комитет] рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом», — написал Мельничук.
Рассмотреть бюджет-2022 Рада должна завтра, 20 октября. По закону это крайняя дата для его утверждения.
- В бюджете-2022 расходы по госдолгу планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП. Рост экономики предусмотрен на уровне 3,8%, инфляция на уровне 6,2%, а курс доллара США на уровне 28,6 грн за $1.