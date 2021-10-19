Комітет Ради схвалив проєкт бюджету на 2022 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував народним депутатам прийняти держбюджет на 2022 рік в першому читанні.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Комітет у порядку спеціальної процедури розглянув і схвалив проєкт постанови Ради про висновки і пропозиції до державного бюджету на 2022 рік, а також таблицю пропозицій субʼєктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту.
«За результатами розгляду [комітет] рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу і в цілому», — написав Мельничук.
Розглянути бюджет-2022 Рада повинна завтра, 20 жовтня. Згідно із законом це крайня дата для його затвердження.
- У бюджеті-2022 витрати з державного боргу плануються на рівні 574,7 млрд грн. Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн грн, а витрати — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП. Зростання економіки передбачено на рівні 3,8%, інфляція на рівні 6,2%, а курс долара США на рівні 28,6 грн за $1.