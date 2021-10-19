Комітет Ради схвалив проєкт бюджету на 2022 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував народним депутатам прийняти держбюджет на 2022 рік в першому читанні.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Комітет у порядку спеціальної процедури розглянув і схвалив проєкт постанови Ради про висновки і пропозиції до державного бюджету на 2022 рік, а також таблицю пропозицій субʼєктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту.

«За результатами розгляду [комітет] рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу і в цілому», — написав Мельничук.

Розглянути бюджет-2022 Рада повинна завтра, 20 жовтня. Згідно із законом це крайня дата для його затвердження.