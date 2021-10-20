Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Верховна Рада ухвалила запропоновані зміни та висновки щодо проєкту Державного бюджету на 2022 рік. Таким чином його ухвалили у першому читанні.

За відповідне рішення проголосували 264 нардепи.

223 голоси дала фракція «Слуга народу», 15 — група «Довіра», 12 — фракція «За майбутнє», а також 11 позафракційних нардепів та двоє із «Батьківщини».

«Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проєкту Державного бюджету Кабміном до другого читання», — зазначили у парламенті.