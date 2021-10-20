Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Верховна Рада ухвалила запропоновані зміни та висновки щодо проєкту Державного бюджету на 2022 рік. Таким чином його ухвалили у першому читанні.
За відповідне рішення проголосували 264 нардепи.
223 голоси дала фракція «Слуга народу», 15 — група «Довіра», 12 — фракція «За майбутнє», а також 11 позафракційних нардепів та двоє із «Батьківщини».
«Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проєкту Державного бюджету Кабміном до другого читання», — зазначили у парламенті.
- У Держбюджеті-2022 витрати з державного боргу плануються на рівні 574,7 млрд грн. Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн грн, а витрати — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП. Зростання економіки передбачено на рівні 3,8%, інфляція на рівні 6,2%, а курс долара США на рівні 28,6 грн за $1.