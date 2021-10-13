Аналітики J.P. Morgan спрогнозували розвиток економіки України та курс долара до кінця 2022 року

Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США J.P. Morgan дав свій прогноз щодо розвитку української економіки до кінця року та прогноз коливання курсу гривні до долара.

Про це йдеться у жовтневих матеріалах EMEA EM Emerging Markets Research, передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики вважають, що Національний банк продовжить тренд на підвищення облікової ставки, і вже у січні — березні 2022 року вона збільшиться з нинішніх 8,5% річних до 9%, у другому кварталі — до 9,25%, у четвертому — до 9,5%.

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці, НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у зв’язку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. В такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше «на руках» і, відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше й інфляція уповільнюється.

Водночас аналітики прогнозують, що наприкінці 2021 року інфляція становитиме 9,5%, а наприкінці 2022 року — 8%. А от середньорічна інфляція у 2022 році становитиме 7,8%, а у 2021-му — 9,2%.