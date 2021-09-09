Нацбанк знову підвищує облікову ставку. Темпи інфляції не спадають

Національний банк вирішив підвищити облікову ставку з 8% до 8,5%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Своє рішення НБУ пояснив тим, що інфляція впродовж останніх місяців і в липні перевищила 10%. За попередніми оцінками регулятора, у серпні інфляція й далі прискорювалася.

Своєю чергою на темпи інфляції вплинули високі світові ціни на енергоносії та продовольство. Несприятливі погодні умови в липні-серпні також позначилися на вартості низки продуктів харчування на внутрішньому ринку.

Нацбанк очікує, що протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10–11%, а в останні місяці року сповільниться й буде нижче за 10%. У наступному році зниження темпів інфляції триватиме – вона поступово повернеться до цілі 5%.

«Сповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари та надходження нового більшого врожаю сільськогосподарських культур. Стримувальний влив на цінову динаміку також матиме посилення монетарної політики Національного банку», — заявили в банку.

Ключовими ризиками для економіки НБУ вважає суттєве посилення карантину в Україні та у світі, а також триваліший і суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі та високі ціни на сировинних ринках та в країнах — торговельних партнерах.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.

У березні правління Національного банку вперше за два роки підвищило облікову ставку — з 6 до 6,5% річних.

У квітні Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% та погіршив прогноз зростання економіки України. Проте у червні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних.