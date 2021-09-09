Нацбанк снова повышает учетную ставку. Темпы инфляции не спадают

Национальный банк решил повысить учетную ставку с 8% до 8,5%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Свое решение НБУ объяснил тем, что инфляция в последние месяцы и в июле превысила 10%. По предварительным оценкам регулятора, в августе инфляция и дальше ускорялась.

В свою очередь, темпы инфляции повлияли высокие мировые цены на энергоносители и продовольствие. Неблагоприятные погодные условия в июле-августе также сказались на стоимости ряда продуктов питания на внутреннем рынке.

Нацбанк ожидает, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10—11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться — она постепенно вернется к цели в 5%.

«Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступления нового большого урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь ужесточение монетарной политики Национального банка», — заявили в банке.

Ключевыми рисками для экономики НБУ считает существенное усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире, а также высокие цены на сырьевых рынках и в странах — торговых партнерах.

Что такое учетная ставка?

Это основной инструмент, которым пользуется НБУ, чтобы регулировать инфляцию. Учетная ставка влияет на стоимость кредитов. Если процентную ставку снижают, стоимость кредитов тоже должна уменьшаться.

В марте правление Национального банка впервые за два года повысило учетную ставку — с 6 до 6,5% годовых.

В апреле Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% и ухудшил прогноз роста экономики Украины. Однако в июне решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.