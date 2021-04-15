Нацбанк повысил учетную ставку и ухудшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Главным фактором такого решения стал рост темпов инфляции. «По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция — до 5,9%. Динамика показателей превысила прогноз Национального банка», — говорится в сообщении.

Регулятор объяснил, что инфляция ускорилась не только из-за временных факторов, но и из-за роста потребительского спроса, в частности от повышения зарплат. Это, в свою очередь, способствовало удорожанию товаров ежедневного потребления.

Нацбанк прогнозирует, что пик роста инфляции придется на осень 2021 года. Впрочем, поступление на рынки нового урожая, а также повышение учетной ставки должны постепенно замедлить инфляцию. НБУ прогнозирует, что осенью она начнет снижаться и вернется к диапазону от 4% до 6% в первом полугодии 2022 года.

Кроме того, в Нацбанке ухудшили прогноз роста экономики Украины. Одной из причин называют усиление карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Что такое учетная ставка?

Это основной инструмент, которым пользуется НБУ, чтобы регулировать инфляцию. Учетная ставка влияет на стоимость кредитов. Если процентная ставка снижают стоимость кредитов тоже должна уменьшаться.