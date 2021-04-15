Нацбанк підвищив облікову ставку та погіршив прогноз зростання економіки України

Національний банк підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Головним чинником такого рішення стало зростання темпів інфляції. «За підсумками березня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція – до 5,9%. Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку», — йдеться у повідомленні.

Регулятор пояснив, що інфляція прискорилася не тільки через тимчасові чинники, а й через зростання споживчого попиту, зокрема від підвищення зарплат. Це, своєю чергою, сприяло подорожчанню товарів щоденного вжитку.

Нацбанк прогнозує, що пік зростання інфляції припаде на осінь 2021 року. Утім, надходження експорт нового врожаю, а також підвищення облікової ставки мають поступово сповільнити інфляцію. НБУ прогнозує, що восени вона почне знижуватися та повернеться до діапазону від 4% до 6% в першому півріччі 2022 року.

Крім того, в Нацбанку погіршили прогноз зростання економіки України. Однією з причин називають посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.