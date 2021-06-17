Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

Нацбанк решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«Сохранение учетной ставки на уровне 7,5% принято решением правления Национального банка Украины от 17 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение приняли, несмотря на то, что рост потребительских цен в мае достиг 9,5% в годовом измерении, а базовая инфляция ускорилась до 6,9% — в первую очередь из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов питания, составляющей производства которых оно является.

В то же время регулятор предупредил о сворачивании антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа.

Также в Нацбанке отметили, что готовы и в дальнейшем повышать учетную ставку, если появится угроза для достижения инфляционной цели — 5% в 2022 году.

Следующее решение по учетной ставке регулятор примет с учетом обновленного макроэкономического прогноза, который опубликуют в июле.

Что такое учетная ставка?

Это основной инструмент, которым пользуется НБУ, чтобы регулировать инфляцию. Учетная ставка влияет на стоимость кредитов. Если процентную ставку снижают, стоимость кредитов тоже должна уменьшаться.

В марте правление Национального банка впервые за два года повысило учетную ставку — с 6 до 6,5% годовых.

В апреле Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% и ухудшил прогноз роста экономики Украины.

В июне 2020 года Национальный банк решил снизить учетную ставку в Украине до самого низкого уровня в истории — 6% годовых.