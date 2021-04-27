В Нацбанке рассказали о последствиях повышения учетной ставки: Депозиты перестали дешеветь, кредиты не подорожают

После повышения учетной ставки в марте депозиты в Украине перестали дешеветь, в то же время кредиты пока дорожать не будут.

Об этом заявила на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«Реакция рынка на повышение учетной ставки в марте показала, что рынок готов воспринимать наши сигналы», — заверила она.

По мнению Рожковой, ставки по кредитам пока не будут расти, потому что спред остается достаточным, чтобы обеспечить процентный доход.

Также замглавы НБУ считает, что стабилизация процентных ставок по депозитам будет сдерживать давление на инфляцию.

Рожкова отметила, что повышение учетной ставки до 7,5% в апреле было правильным решением.

«Цены в Украине начали расти быстрей — в марте инфляция составила 8,5%. Инфляционные ожидания завышены. И могут еще больше ухудшиться из-за связанной с пандемией неопределенности», — отметила она.

Заместитель главы Нацбанка рассказала, что сейчас нет общей позиции относительно дальнейшей траектории учетной ставки, но не исключила вероятности повышения из-за, возможно, недооцененного инфляционного давления.

Что такое учетная ставка?

Это основной инструмент, которым пользуется НБУ, чтобы регулировать инфляцию. Учетная ставка влияет на стоимость кредитов. Если процентную ставку снижают, стоимость кредитов тоже должна уменьшаться.