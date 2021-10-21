Anadolu: Затримана в Стамбулі група з українцем готувала замах на чеченських опозиціонерів

Суд Стамбула дозволив заарештувати шістьох підозрюваних в політичному і військовому шпигунстві, а також у підготовці замахів на опозиційних чеченських активістів, які проживають в Туреччині. Серед затриманих є громадянин України.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Операція із затримання групи підозрюваних в Стамбулі й Антальї була санкціонована Республіканською прокуратурою Стамбула. Серед затриманих в ніч на 8 жовтня — громадяни Росії Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, а також громадяня України Ігор Єфрим й Узбекистану Амір Юсупов.

Всім заарештованим після допиту висунули звинувачення за статтею 328 Кримінального кодексу Туреччини (політичний та військовий шпіонаж). Санкція цієї статті передбачає тюремне увʼязнення терміном від 15 до 20 років.

За даними слідства, група іноземців готувала замах на опозиційних чеченських активістів, які проживають в Туреччині, і з цією метою намагалася роздобути зброю. Дії підозрюваних можуть розцінюватися як акт міжнародного шпигунства.