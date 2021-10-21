Anadolu: Задержанная в Стамбуле группа с украинцем готовила покушение на чеченских оппозиционеров

Суд Стамбула разрешил арестовать шестерых подозреваемых в политическом и военном шпионаже, а также в подготовке покушений на оппозиционных чеченских активистов, проживающих в Турции. Среди задержанных есть гражданин Украины.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что операция по задержанию группы подозреваемых в Стамбуле и Анталье была санкционирована Республиканской прокуратурой Стамбула. В числе задержанных в ночь на 8 октября — граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игор Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.
Всем арестованным после допроса выдвинули обвинения по статье 328 Уголовного кодекса Турции (политический и военный шпионаж). Санкция этой статьи предполагает тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.
По данным следствия, группа иностранцев готовила покушение на оппозиционных чеченских активистов, проживающих в Турции, и с данной целью пыталась добыть оружие. Действия подозреваемых могут расцениваться в качестве акта международного шпионажа.
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