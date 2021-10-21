МЗС перевіряє інформацію про затримання в Туреччині українця за шпигунство

Генеральне консульство України в Стамбулі перевіряє інформацію про затримання групи осіб за підозрою в шпигунстві, серед яких може бути громадянин України.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона поки що не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили», — сказав агентству речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він зазначив, що за дорученням МЗС генконсульство вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, щоб перевірити цю інформацію, зʼясувати місцеперебування українського громадянина й деталі справи, отримати дозвіл на його відвідування консулом.