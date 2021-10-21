У США схвалили бустерні щеплення вакцинами Moderna і Johnson & Johnson

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило колоти третю (бустерну) дозу вакцин від Moderna і Johnson & Johnson для протидії коронавірусу.
Про це повідомляється на сайті управління.
Дозвіл від FDA дозволяє, після схвалення Центрами з контролю і профілактики захворювань, використовувати бустерну дозу цих вакцин для і вводити людям у віці від 65 років, або ж молодим людям з високим ризиком зараження COVID-19.
Третьою дозою Moderna можна вакцинувати через пів року після перших двох доз, а дозою Johnson & Johnson після двох місяців.
FDA також заявила, що бустерні щеплення можна робити будь-якою вакциною, незалежно від того, якими були перші.
- Раніше FDA схвалила бустерну дозу вакцини Pfizer-BioNTech. Після цього заявки подали Moderna і Johnson.
- Зараз в США бустерні щеплення отримали понад 11,2 млн американців.