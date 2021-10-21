В США одобрили бустерные прививки вакцинами Moderna и Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило колоть третью (бустерную) дозу вакцин от Moderna и Johnson & Johnson для противодействия коронавируса.
Об этом сообщается на сайте управления.
Разрешение от FDA позволяет, после одобрения Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использовать бустерную дозу этих вакцин и вводить людям в возрасте 65 и старше, или же молодым людям с высоким риском заражения COVID-19.
Третьей дозой Moderna можно вакцинировать через полгода после первых двух доз, а дозой Johnson & Johnson после двух месяцев.
FDA также заявила, что бустерную прививку можно делать любой вакциной, вне зависимости от того, какими были первые.
- Ранее FDA одобрила бустерную дозу вакцины Pfizer/BioNTech. После этого заявки подали Moderna и Johnson.
- Сейчас в США бустерные прививки получили более 11,2 млн американцев.