Google повідомила про атаку «російськомовних» хакерів на блогерів YouTube

Компанія Google повідомила, що запобігла масованій атаці «російськомовних» хакерів на більш ніж 4 тисячі блогерів YouTube.
Про це компанія повідомила в своєму блозі.
Хакери застосовували шкідливу програму з кінця 2019 року для отримання доступу до cookie-файлів і паролів. В основному вони вели шкідливу розсилку листів, які імітували повідомлення від реально існуючих організацій. Блогери отримували «пропозиції» про можливу співпрацю і коли натискали на фішингові посилання, то віддавали доступ до своїх акаунтів на YouTube.
Хакери продавали YouTube-канали на закритих форумах або використовували їх для махінацій з криптовалютою. В середньому за акаунт просили до $4 тисяч.
У Google повідомили, що заблокували 1,6 млн фішингових повідомлень в Gmail і відновили 99% постраждалих акаунтів. Компанія звернулася до Федерального бюро розслідувань США.
- У жовтні в Microsoft заявили, що майже 60% кібератак в світі роблять російські хакери. Компанія дійшла такого висновку, проаналізувавши атаки з липня 2020 по 30 червня 2021 року.
- За вказаний проміжок хакери атакували американські держустанови, зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye, намагалися проникнути в американські і європейські урядові мережі, а також ймовірно викрали дані розвідки про Росію і матеріали щодо санкцій.