Google сообщила об атаке «русскоговорящих» хакеров на блогеров YouTube

Компания Google сообщила, что предотвратила массированную атаку «русскоговорящих» хакеров на более чем 4 тысячи блогеров YouTube.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
Хакеры применяли вредоносную программу с конца 2019 года для получению доступа к cookie-файлам и паролям. В основном они вели вредоносную рассылку писем, которые имитировали сообщения от реально существующих организаций. Блогеры получали «предложения» о возможном сотрудничестве и когда жали на фишинговые ссылки, то отдавали доступ к своим аккаунтам на YouTube.
Хакеры продавали YouTube-каналы на закрытых форумах или использовали их для махинаций с криптовалютой. В среднем за аккаунт просили до $4 тысяч.
В Google сообщили, что заблокировали 1,6 млн фишинговых сообщений в Gmail и восстановили 99% пострадавших аккаунтов. Компания обратилась в Федеральное бюро расследований США.
- В октябре в Microsoft заявили, что почти 60% кибератак в мире совершают российские хакеры. Компания пришла к такому выводу, проанализировав атаки с июля 2020 по 30 июня 2021 года.
- За указанный промежуток хакеры атаковали американские госучреждения, взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye, пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети, а также, вероятно, похитили данные разведки о России и материалы по санкциям.