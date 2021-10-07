CNN: Российские хакеры атакуют правительственные сети США и Европы

Российские хакеры в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.

Об этом пишет CNN.

По словам старшего вице-президента компании по кибербезопасности Mandiant Чарльза Кармакала, российская группа вмешалась в деятельность нескольких технологических фирм. Для этого в некоторых своих операциях злоумышленники использовали новые инструменты и приемы.

«Группа скомпрометировала несколько правительственных структур, организаций, которые сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах, и поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе», — уточнил Кармакал.

Пока непонятно, к каким именно данным хакеры получили доступ. Официальный представитель правительства США сказал, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров. Упомянутые атаки приписывают российской группе, которая известна атакой на программное обеспечение, разработанное IT-компанией SolarWinds. В декабре 2020 года эта атака нарушила работу по меньшей мере девяти американских правительственных агентств.