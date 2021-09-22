The Washington Post: Российские хакеры атаковали крупную американскую компанию. Требуют $5,9 миллиона в криптовалюте

Российские хакеры атаковали компанию New Cooperative в США, которая поставляет зерно и мясо.

Об этом сообщает The Washington Post.

Группировка BlackMatter заявила, что зашифровала данные компании и похитила один терабайт файлов, включая счета на оплату, документы об исследованиях и разработках и исходный код технологии картографирования почвы. Хакеры потребовали $5,9 миллиона в криптовалюте до 25 сентября, иначе они опубликуют похищенную информацию.

После кибератаки New Cooperative отключила свои компьютерные сети, чтобы продолжить работу.

По данным издания Cyberscoop, аналитики пострадавшей компании спросили у киберпреступников, почему они атаковали предприятие, ведь ранее обещали не трогать организации критической инфраструктуры. В ответ представитель BlackMatter сказал, что их обещания не распространяются на New Cooperative, и предупредил, что в течение пяти дней сумма выкупа увеличится вдвое, если компания и в дальнейшем будет придерживаться подобной тактики переговоров.

Отметим, исследователи по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название группировки хакеров DarkSide, которую ранее связывали с Россией.