Reuters: Російські хакери під час зламу урядових мереж США викрали дані розвідки про Росію і матеріали щодо санкцій

Хакери, які зламали урядові мережі США, викрали інформацію контррозвідки про Росію та політику санкцій Сполучених Штатів щодо РФ.

Про це з посиланням на дані розслідування комісії повідомило агентство Reuters.

За даними дослідників, зловмисники отримали секретну інформацію, використавши вразливості програмного забезпечення SolarWinds та Microsoft.

Компанія Microsoft 7 жовтня оприлюднила щорічний огляд загроз, в якому підтвердила, що російські шпигуни шукають урядові матеріали про санкції та іншу інформацію, повʼязану з Росією, разом із методами США для впіймання російських хакерів.

За словами головного менеджера підрозділу цифрової безпеки Microsoft Кристіна Гудвіна, компанія робила висновки, ґрунтуючись на типах клієнтів та облікових записів, які стали об’єктами атаки.

Водночас ті, хто працював над урядовим розслідуванням, розповіли Reuters, що вони виявили перелік запитів, які хакери використовували під час пошуку цифрових файлів, зокрема «санкції».

Колишній керівник американського агентства з кіберзахисту CISA, а тепер радник SolarWinds та інших компаній Крис Кребс, вважає, що запити злочинців були логічними.

«Якщо я є зловмисником, я маю чіткий набір цілей. По-перше, я хочу отримати важливу інформацію про ухвалення державних рішень. Політика санкцій має велике значення. Друге — я хочу знати, що вони знають про мене, щоб я міг покращити свою майстерність і уникнути виявлення», — пояснив він.