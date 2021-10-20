В окупованому Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому до «особливого» розпорядження

В окупованому Росією Криму «влада» посилила карантин на тлі погіршення ситуації з коронавірусом і заборонила залишати домівки людям старше 65 років до «особливого» розпорядження.
Обмеження набувають чинності з 25 жовтня «указом» так званого «голови» Криму Сергія Аксьонова.
Людям зазначеної вікової групи буде дозволено залишати будинки тільки у разі загрози для життя і здоровʼя. Також на півострові вирішили скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї категорії людей.
Для інших з 25 жовтня введуть обовʼязкові QR-коди, які будуть вимагати для відвідування місць громадського харчування, музеїв, торгових центрів тощо. Закладам харчування заборонять працювати після 23:00.
Усі вищезазначені обмеження будуть діяти до «особливого» розпорядження.
- Окупаційна «влада» раніше повідомляла про те, що в Криму ситуація із коронавірусом критична і лікарні майже забиті хворими. За даними Міністерства охорони здоровʼя РФ, на півострові протягом тижня виявляють понад пів тисячі хворих на коронавірус щодоби.
- У самій Росії добовий приріст від 30 тисяч хворих. Через стрімке поширення коронавірусу президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня по 7 листопада. За минулу добу в РФ померло понад тисячу COVID-хворих.