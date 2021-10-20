В окупованому Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому до «особливого» розпорядження

В окупованому Росією Криму «влада» посилила карантин на тлі погіршення ситуації з коронавірусом і заборонила залишати домівки людям старше 65 років до «особливого» розпорядження.

Обмеження набувають чинності з 25 жовтня «указом» так званого «голови» Криму Сергія Аксьонова.

Людям зазначеної вікової групи буде дозволено залишати будинки тільки у разі загрози для життя і здоровʼя. Також на півострові вирішили скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї категорії людей.

Для інших з 25 жовтня введуть обовʼязкові QR-коди, які будуть вимагати для відвідування місць громадського харчування, музеїв, торгових центрів тощо. Закладам харчування заборонять працювати після 23:00.

Усі вищезазначені обмеження будуть діяти до «особливого» розпорядження.