В оккупированном Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома до «особого» распоряжения

В оккупированном Россией Крыму «власти» ужесточили карантин на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и запретили покидать дома людям старше 65 лет до «особого» распоряжения.

Ограничения вступают в силу с 25 октября «указом» так называемого «главы» Крыма Сергея Аксенова.

Людям указанной возрастной группы будет разрешено покидать дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Также на полуострове решили отменить льготный проезд в транспорте для этой категории людей.

Для остальных с 25 октября введут обязательные QR-коды, которые будут требовать для посещения мест общественного питания, музеев, торговых центров и так далее. Заведениям питания запретят работать после 23:00.

Все вышеуказанные ограничения будут действовать до «особого» распоряжения.