В России за сутки умерло более тысячи COVID-больных. Путин объявил нерабочую неделю

Из-за стремительного распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы.

Соответствующее заявление он сделал на совещании правительства, пишет Интерфакс.

Фактически нерабочими становятся только три дня — с 1 по 3 ноября, поскольку 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так были выходные.