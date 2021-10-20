У Росії за добу померло понад тисячу COVID-хворих. Путін оголосив неробочий тиждень

Через стрімке поширення коронавірусу президент Росії Володимир Путін оголосив неробочі дні з 30 жовтня до 7 листопада включно зі збереженням заробітної плати.

Відповідну заяву він зробив на нараді уряду, передає Інтерфакс.

Фактично неробочими стають тільки три дні — з 1 по 3 листопада, оскільки 4 листопада в Росії свято — День народної єдності, а з 5 до 7 листопада і без того були вихідні.