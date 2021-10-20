У Росії за добу померло понад тисячу COVID-хворих. Путін оголосив неробочий тиждень

Через стрімке поширення коронавірусу президент Росії Володимир Путін оголосив неробочі дні з 30 жовтня до 7 листопада включно зі збереженням заробітної плати.
Відповідну заяву він зробив на нараді уряду, передає Інтерфакс.
Фактично неробочими стають тільки три дні — з 1 по 3 листопада, оскільки 4 листопада в Росії свято — День народної єдності, а з 5 до 7 листопада і без того були вихідні.
Регіони з найбільш складною епідемічною ситуацією неробочі дні можуть оголосити вже з 23 жовтня. Режим неробочих днів може бути продовжений після 7 листопада.
- За минулу добу в Росії зафіксували 34 073 нових випадки COVID-19. Померли 1 028 осіб — це рекорд з початку пандемії.
- Неробочі дні через пандемію вперше були оголошені в Росії 30 березня 2020 року — на тиждень. Потім вони кілька разів продовжувалися. Всього такий режим тривав 42 дні — до 11 травня. Удруге по всій Росії неробочі дні були оголошені навесні 2021 року, між травневими святами — з 4 до 7 травня.