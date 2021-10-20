Суд заочно заарештував Азарова у справі про «Харківські угоди»

Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього премʼєр-міністра Миколу Азарова у справі про «Харківські угоди» 2010 року.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Азарова підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Слідчі встановили, що зміст та умови угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

«Колишній Прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документів вповноваженими посадовими особами. Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації», — йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про «цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності держави». Надалі ці дії сприяли окупації Криму.

«Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та оголошено в розшук», — заявили в ДБР.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала жодного зниження ціни на газ (перед цим її навмисно підвищили).

Через «Харківські угоди» збільшилась кількість військових Росії на території України. Надалі ці військові Чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року.