«Харківські угоди»: СБУ викликала на допит ексглаву СБУ Хорошковського та колишнього спікера Ради Литвина

Служба безпеки України викликала на допит як свідків колишнього голову СБУ Валерія Хорошковського, ексміністра внутрішніх справ Василя Цушка і колишнього спікера Верховної Ради України Володимира Литвина. Це стосується «Харківських угод», які підписали у 2010 році.

Їхні повістки опубліковані на сайті СБУ.

Литвина та Хорошковського чекають на допит у понеділок, 16 серпня.

Також на допит як свідки запрошені народний депутат Юрій Бойко, Віталій Борт і Дмитро Шпенов, ексголова Державної митної служби Ігор Калєтнік, ексдепутат Юлія Ковальова та ексголова Держприкордонслужби Микола Литвин.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала жодного зниження ціни на газ (перед цим її навмисно підвищили).

Через «Харківські угоди» збільшилась кількість військових Росії на території України, хоча треба було зменшувати їхню кількість і взагалі виводити з Севастополя. Надалі ці військові Чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року.