«Харьковские соглашения»: СБУ вызвала на допрос экс-главу СБУ Хорошковского и бывшего спикера Рады Литвина

Служба безопасности Украины вызвала на допрос в качестве свидетелей бывшего главу СБУ Валерия Хорошковского, экс-министра внутренних дел Василия Цушко и бывшего спикера Верховной Рады Украины Владимира Литвина. Это касается «Харьковских соглашений», которые подписали в 2010 году.
Их повестки опубликованы на сайте СБУ.
Литвина и Хорошковского ждут на допрос в понедельник, 16 августа.
Тогда же на допрос в качестве свидетелей приглашены народные депутаты Юрий Бойко, Виталий Борт, Дмитрий Шпенов, бывший глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник, бывший депутат Юлия Ковалева и бывший глава Госпогранслужбы Николай Литвин.
«Харьковские соглашения»
21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).
Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины, хотя нужно было уменьшать их количество и вообще выводить из Севастополя. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.
- 11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить ратификацию соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины — «Харьковских соглашений» — и всех 236 депутатов, которые за нее проголосовали. Впоследствии в СБУ сообщили о начале этой проверки.
- Через несколько дней в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия «Харьковских соглашений», которые приняли в 2010 году. Тогда эти соглашения фактически открыли дорогу к аннексии Крыма.