У Житомирі посилили карантин — ввели нові обмеження на роботу ринків та торгових центрів

У Житомирі з 23 жовтня запровадять нові карантинні заходи. Будуть посилені обмеження на роботу ринків та торгових центрів.
Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС.
У місті запровадять додаткові обмеження на роботу ринків, торгових центрів, закладів торгівлі та на послуги:
- 1 людина на 10 кв. м;
- не більше 50% заповненості торгової площі;
- допуск відвідувачів лише у масках;
- 100% співробітників повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Також будуть запроваджені обмеження на роботу кафе і ресторанів. Там дозволять приймати лише 50% відвідувачів, а працювати вони зможуть лише за умови вакцинації 100% працівників або наявності негативного тесту. Також обмежили і години роботи — з 6 ранку до 23 вечора.
Готелі та хостели зможуть працювати лише у разі 100% вакцинації персоналу або наявності негативного тесту на коронавірус.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані люди. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоній зоні» перебуває Херсонська область.