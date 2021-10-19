В Житомире усилили карантин — ввели новые ограничения на работу рынков и торговых центров

В Житомире с 23 октября введут новые карантинные меры. Будут усилены ограничения на работу рынков и торговых центров.
Решение было принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
В городе введут дополнительные ограничения на работу рынков, торговых центров, предприятий торговли и на услуги:
- 1 человек на 10 кв. м;
- не более 50% заполненности торговой площади;
- допуск посетителей только в масках;
- 100% сотрудников должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Также будут введены ограничения на работу кафе и ресторанов. Там позволят принимать только 50% посетителей, а работать они смогут только при условии вакцинации 100% работников или при наличии отрицательного теста. Также ограничили и часы работы — с 6 утра до 23 вечера.
Гостиницы и хостелы смогут работать только в случае 100% вакцинации персонала или наличия отрицательного теста на коронавирус.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные люди. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки. Также с 15 октября в «красной зоне» находится Херсонская область.