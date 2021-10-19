Україну можуть виключити з «зеленого списку» Євросоюзу через погіршення ситуації з коронавірусом. У МЗС пояснили, що це означає

Україну можуть виключити з так званого «зеленого списку» Євросоюзу, якщо ситуація з коронавірусом в країні погіршиться. У списку знаходяться країни, для громадян яких рекомендується знімати COVID-обмеження на вʼїзд.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що буде, якщо Європейський Союз прийме рішення про виключення.

В ЄС оновлюють «зелений список» кожні два тижні. Виключення України не скасує дію безвізу і не передбачає закриття кордонів для українців, а тільки введе тимчасові обмеження на туристичні поїздки. З поліпшенням ситуації із коронавірусом країну можуть повернути до списку.

Ніколенко зазначив, що рішення про виключення не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише дає рекомендації членам Євросоюзу. Остаточне рішення про обмеження того чи іншого типу поїздок кожна країна ЄС приймає самостійно.

Речник МЗС наголосив на тому, що вакцинація є і буде одною з ключових умов для подорожей.